20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщили Цензор.НЕТ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.
Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.
"Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь", - сообщили в управлении.
Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.
В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.