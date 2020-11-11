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20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца, которые, по его словам, не давали ему денег и упрекали в безделье.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника, напавшего на своих родителей в их частном доме, задержали вчера.

Как отмечается, местный житель, проживавший с родителями, признался в том, что решил их убить за то, что они не давали ему деньги и упрекали в безделье.

"Спланировав все заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь", - сообщили в управлении.

Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей.

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В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов область живота и грудной клетки, после чего скрылся.

20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 01
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 02
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 03
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 04
20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье 05

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Тот случай когда воспитывают одинаково, а один брат вырос человеком, а другой брат вырос дебилом и алкашом.
  • Randall Flag da70119e
    А что это за формулировка такая игриво-нахальная: "Але хлопець не розгубився і заліз через вікно"??? Он что - на сцене в камеди-клаб???
  • John Aba
    Тот случай, когда родители пожали плоды своего воспитания.
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