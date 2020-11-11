На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО

В Ереване на митинге оппозиции на площади Свободы уже задержаны десятки человек.

Об этом заявили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"На 13:30 11 ноября в полицию доставлено 79 человек", - отметили в полиции.









Смотрите также: В Армении оппозиция заявила о создании "Комитета национального спасения". ВИДЕО

Однако некоторые СМИ пишут, что на митинге задержаны около 130 человек.

Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

По состоянию на 15:20 по киевскому времени депутаты фракции "Процветающая Армения" Национального Собрания Армении, участвующие в митинге, входят в здание парламента. Как сообщает Armenpress, член фракции Наира Зограбян сообщила, что сейчас начинается процесс созыва внеочередного заседания для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.