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На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО

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В Ереване на митинге оппозиции на площади Свободы уже задержаны десятки человек.

Об этом заявили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.

"На 13:30 11 ноября в полицию доставлено 79 человек", - отметили в полиции.

На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна 01
На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна 02
На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна 03
На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна 04

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Однако некоторые СМИ пишут, что на митинге задержаны около 130 человек.

Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

По состоянию на 15:20 по киевскому времени депутаты фракции "Процветающая Армения" Национального Собрания Армении, участвующие в митинге, входят в здание парламента. Как сообщает Armenpress, член фракции Наира Зограбян сообщила, что сейчас начинается процесс созыва внеочередного заседания для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.

Топ комментарии

  • Kamate Kaora
    Жаль, что больше не увижу новые видео, как Байрактары вату а Карабахе жгут. Классный был сериал.
  • Володимир Мик
    "Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны, ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики Алиев.

    "Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
  • шуліка степовий
    Злий жарт з вірменами зіграла вірменська пропаганда - Арцрун Ованесян та Шушан Степанян, речники вірменського МО, ще два дні тому заявляли про величні перемоги Вірменії в так званому "арцаху", вірмени вже очікували штурму Баку - і раптом нищівна поразка. Навіть вбитих вірменських бойовиків Вірменія відмовлялася приймати, щоб максимально зменшити негативний вплив від війни на вірменське суспільство. Мізки, отруєні вірменським нацизмом - не можуть сприйняти поразку. Для Вірменії потрібна міжнародна програма денацифікації вірменської нації.
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