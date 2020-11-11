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Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

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Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего военнослужащего ВСУ, который был завербован представителем спецслужб РФ для сбора разведывательной информации в ущерб государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия СБУ, фигурант по заданию иностранных кураторов должен был собирать сведения о военных объектах, которые дислоцируются на территории Волынской области. Также представителей спецслужб РФ интересовала информация об участниках антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Для сбора разведывательных данных злоумышленник пытался привлечь других жителей региона.

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Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 01
Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 02
Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ 03

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  • Владимир Иванец
    Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
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  • дмитрий иванов 527db324
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