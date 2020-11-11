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Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом". ФОТО

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Почта столицы Японии Токио начала продажу памятных марок "Украина - город Хино". На марках - известные украинские места: "Ласточкино гнездо", памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, Церковь сошествия Святого Духа на Львовщине и "Тоннель любви" на Ривненщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что проект реализуется в рамках японской правительственной программы "Host Town". Цель программы - углубить культурные связи Японии с другими странами мира в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр. Город Хино - префектура Токио.

Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе Ласточкиным гнездом 01

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Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятными местами Украины, в том числе Ласточкиным гнездом 02

Напомним, перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также читайте: Олимпиада в Токио пройдет без пышных церемоний и по упрощенному сценарию, - исполнительный директор Игр-2020 Муто

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Топ комментарии

  • Sergey Bozhenko
    Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
  • дмитрий иванов 527db324
    Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
  • Игорь Горобец 0cada803
    Це москалям за Куріли.
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