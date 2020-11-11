Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предупредила массовую фальсификацию выборов городского головы Одессы. По данным СМИ, фальшивые бюллетени нашли в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова. Их собирались использовать для фальсификаций в пользу кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

О предупреждении массовой фальсификации сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности", - сказано в сообщении.

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По данным СМИ, поддельные бюллетени, подготовленные для вброса за кандидата от ОПЗЖ Скорика, нашли в офисе экс-нардепа Голубова. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы сообщает ТСН.

"Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы", - отмечает портал.

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