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На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо "Укрзализныци" украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

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В Кировоградской области полицейские разоблачили группу работников локомотивного депо "Укрзализныци", укравших топлива более чем на миллион гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо Укрзализныци украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция 01

В состав группы входили шесть человек - все работники одного из локомотивных депо регионального филиала "Укрзализныци". Злоумышленники сливали топливо из локомотивов, а затем чтобы скрыть свою деятельность, вносили в официальные документы фиктивные данные по объему использованного и списанного горючего.

Похищенное топливо хранили на так называемой "перевалочной базе", которая находилась в одном из цехов бывшего завода. Реализовывали топливо местным жителям по цене 17,5 гривен за литр. В ходе документирования преступной деятельности полицейские зафиксировали семь фактов сбыта горючего партиями от 3 до 5 тонн.

В результате такой "предпринимательской" деятельности АО "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

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На Кировоградщине сотрудники локомотивного депо Укрзализныци украли топлива на 1 млн грн, - Нацполиция 02

Сегодня, 11 ноября, участников группы задержали во время очередного сбыта горючего - 3 тонн. Проводятся обыски по месту жительства участников преступной группы, хранения похищенного топлива, а также в админпомещениях локомотивного депо.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Майкл Дорси
    В этой стране хоть где-то хоть кто-то не ворует？ Да, еще: в этой стране хоть кого-то посадили за воровство？
  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Там де є залізниця без електротяги, соляра річкою тече в кармани всіх хто має до неї доступ
  • orionemc2 a7fce8b3
    Власть ворует, а мудрый нарит..тоже ворует... они заслужили друг друга..
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