После операции в одной из частных клиник Киева умерла 35-летняя жена экс-министра здравоохранения Квиташвили. ФОТОрепортаж

В одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре скончалась 35-летняя Анастасия Островская – жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Фокус".

Экс-министр на своей странице в Facebook также опубликовал закрытый для посторонних пост о смерти жены, не вдаваясь в детали.

В комментарии ТСН министр подтвердил, что супруга скончалась вскоре после операции, однако на вопрос о том, имела ли место врачебная ошибка, ответил: "Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие". По словам Квиташвили, оперировали Анастасию Островскую в частной столичной клинике "Борис".

Александр Квиташвили сообщил изданию, что всего было четыре операции.

В пресс-службе клиники "Борис" Сhas News не подтвердили и не опровергли детали ее смерти. Там говорят, что не разглашают какую-либо информацию о пациентах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий

Одна из родственниц умершей, Вероника Островская, у себя в Facebook также сообщила о врачебной роковой ошибке, добавив, что ее похоронят 12 ноября во Львове.

"Моя единственная!! Самая умная, самая красивая и самая лучшая!!! Моя душа!! Прости! Прости, что не защитила Тебя. Прости, что не сохранила !!! Сегодня третий день как завершился месяц твоих страданий после врачебной роковой ошибки в клинике!! С Днем ангела любимая моя! Ты всегда была и будешь лучшая! Пусть ангел хранит твою душу и даст ей покой и мир. Прощание состоится в Киеве, позже напишу где именно. Завтра прощание во Львове", – говорится в сообщении.













Фото: соцсети

Напомним, Александр Квиташвили возглавлял Минздрав с 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года. До этого в течение 2,5 лет занимал должность министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.