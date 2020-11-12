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В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции от прохожего поступило сообщение о том, что на улице Закревского лежит мужчина без сознания. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судмедэксперт и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства. Кроме этого установлено, что накануне у него произошел конфликт с товарищем из-за женщины, к которой у обоих была симпатия: "После словесной перепалки завязалась драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе и ударил два раза в грудную клетку оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Через несколько часов мы разыскали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области, 1983 года рождения, который в содеянном сознался".

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 01

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 02
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Топ комментарии

  • Roman Maksymyuk 11332737
    "В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного"

    "Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1983 года рождения, который в содеянном сознался"

    В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2740
  • Frol Fedoroff
    Я представляю себе эту женщину...Это уже классика интернета В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7926
    В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3352
  • Yuriy Smith
    Еще есть эта, какая-то, вроде Наташа-Морская пИхота... В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3562
    тоже мэмчик знатный то)
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