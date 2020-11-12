Пропавших без вести жителя Житомирщины и его пасынка нашли в автомобиле на дне реки Случ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщине полицейские обнаружили в реке Случ пропавших без вести мужчину и его пасынка.

Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

О пропаже 39-летнего мужчины и его 14-летнего пасынка заявила мать мальчика.

По словам заявительницы, жительницы райцентра, около 16:30 9 ноября ее муж на автомобиле Citroen Berlingo заезжал к ней на работу и сообщил, что намерен ехать домой. В то же время, как сейчас установили полицейские, после разговора с женой мужчина позвонил сыну, который в это время выгуливал домашнюю собаку породы хаски. По одной из версий, мужчина мог забрать парня и вместе с ним поехать за город на кратковременную прогулку.

Поисковые мероприятия продолжались два дня. 11 ноября во второй половине дня спасатели, исследуя дно акватории реки Случ, обнаружили затопленный автомобиль, в салоне которого находились мужчина и мальчик.









Смотрите также: В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема. Крутой берег и большая глубина реки в этом месте требовали значительных усилий спасателей для эвакуации транспортного средства.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза причин смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.