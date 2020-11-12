Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы провоз товаров и вещей сверх нормы они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составлял от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности руководителей поста.

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Продолжаются неотложные следственные действия, один из фигурантов задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 в сопровождении сотрудников Голосеевского управления ГУ Национальной полиции в г. Киеве при содействии Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины.



Фото: СБУ/Facebook