Новости Фото • Коронавирус и карантин

Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция. ФОТОрепортаж

3 22719
Сегодня, 12 ноября, в 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев-Чоп" вблизи АЗС началась мирная акция протеста граждан против карантина выходного дня\.

Почти 70 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Кроме того, протестующим объявили об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные полицейские на указанном участке дороги регулируют дорожное движение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете

Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция 01
Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция 02

В 12.40 участники мирной акции протеста против карантина выходного дня разблокировали трассу "Киев-Чоп" в селе Белая Криница. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события, добавили позже в полиции.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Татьяна Бобошко
    да покажите этим дебилам как люди умирают!
    господи ж ты ж боже мой!
    болт болт!кто под ивл им все равно!
    Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
  • maravillo
    Перекривання доріг це як тероризм.
    Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
  • serh
    Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости