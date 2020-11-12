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Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

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В Киеве под колесами мусоровоза погиб пешеход.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Многотонный мусоровоз переехал пожилого мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью, по приезду скорая лишь констатировала смерть.

По словам водителя, он двигался на свой зеленый свет, а пешехода просто не увидел.

На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве 01

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Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Пешеход начал движение на свой зелёный, водитель был обязан убедиться в том, что другой участник движения завершил маневр. А доя этого нужно было остановиьься дальше от перехода, чтобы тот был полностью в зоне видимости. Водила сядет.
  • Зэлэный_Змий
    Ну задавить деда на переходе вот так на ровном месте - это полюбому залёт, какой бы там цвет небыл.
  • Підлога Маккартні
    Какая нелепая смерть... поперся на красный вот и результат, еще и прямо перед кабиной. Водитель его просто не заметил...
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