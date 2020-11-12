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В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня, 12 ноября, правоохранители задержали находящегося в розыске криминального авторитета в одном из частных домов на территории города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 01

За похищение 20 тыс. долларов из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального "авторитета" объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г. Харькова было вынесено постановление о разрешении на его задержание. 

Оперативникам удалось установить место укрытия криминального "авторитета" и задержать его.

В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 02

Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.

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В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 03
В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 04

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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