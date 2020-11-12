В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За похищение 20 тыс. долларов из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального "авторитета" объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г. Харькова было вынесено постановление о разрешении на его задержание.
Оперативникам удалось установить место укрытия криминального "авторитета" и задержать его.
Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.