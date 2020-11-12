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На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ. ФОТО

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В Харьковской области офицер-пограничник задержан в служебном автомобиле при перевозке контрабанды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ 01

"Сегодня военнослужащие Харьковского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.За рулем транспортного средства находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения", - говорится в сообщении.

На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ 02

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства указанного события выясняются, в том числе тщательно изучается версия причастности персонала подразделения к противоправной деятельности. Назначено служебное расследование.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    та то он на всю заставу... чтоб по лоткам не бегали - карантин жеж выходного дня...шоб пацаны не заражались от цивильных )))))
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Нет конечно
  • Филипп Филиппович Преображенск
    На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 624

    На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9026
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