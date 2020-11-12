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Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура. ФОТО

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Прокуратура заблокировала деятельность трех мошеннических колл-центров, в которых трудилось около тысячи операторов. Их сотрудники представлялись инвестиционными посредниками, получали доступ к банковским карточкам европейцев и переводили оттуда деньги на свои счета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторы мошеннической схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные веб-сайты и интернет-площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Получил доступ к банковским картам, мошенники снимали оттуда деньги и переводили их на свои счета, а после покупали на эти средства предметы роскоши.

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"По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи работников-операторов, а сами call-центры были оснащены необходимой оргтехникой и серверным оборудованием. Действовала преступная схема течение последних трех лет", - отметили в прокуратуре.

Силовики провели обыски в трех офисах, в которых были расположены "колл-центры", изъяли серверы, компьютеры, флешки, телефоны, деньги и документы.

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Дело расследуют по ч. 4 ст.190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Наказание по этой статье - от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 01
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 02
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 03

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    А русскіє - це інастранци?
  • Kostya Kostya
    Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
  • mrSmith
    Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
    У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
    Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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