На Луганщине открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Андрею Чуприне, погибшему в 2017 году в зоне АТО. ФОТОрепортаж

В Кременной Луганской области торжественно открыли памятную доску морскому пехотинцу Андрею Чуприне, погибшего в 2017 году при проведении Антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кременской РГА.

"Доска установлена ​​на фасаде Кременского лицея №1 (Кременская СОШ №1), где учился погибший Герой. Андрей Чуприна проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Белинского помощником гранатометчика разведывательного взвода батальона морской пехоты. 3 мая 2017 Андрей Чуприна погиб в результате взрывного ранения во время выполнения боевой задачи в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении.





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Почтить память защитника Украины собрались военнослужащие ВСУ, представители райгосадминистрации и районного совета, коллектив и ученики родной школы, семья погибшего - бабушка и дедушка, которые фактически были ему родителями.





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Инициатором установления доски стал благотворительный фонд "Украинское сердце" из г. Херсон. Буквально за месяц до этого, на фасаде школы была открыта доска памяти еще одного ее ученика, который погиб во время проведения Антитеррористической операции - Виктора Чернобая.