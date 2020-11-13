Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака. ФОТО

Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру.

Об этом рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен. Прежде всего потому, что теперь я наконец-то смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец-то, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - рассказал Асеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО



