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Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака. ФОТО

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Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру.

Об этом рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен. Прежде всего потому, что теперь я наконец-то смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец-то, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - рассказал Асеев.

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Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака 01
Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака 02

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Топ комментарии

  • Uhbif
    ермак купил её за свои деньги?
  • Запарили все имена заняты
    Всем бывшим пленным дают квартиры?
    И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
  • Kozak_Vasil
    Ну він же не барига- мародер щоб на свої купувать. Він за наші купує. Тому возблагодарім цього святого чілавєка! Посодєйствовал.
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