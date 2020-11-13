В Харькове сообщено о подозрении гражданину Индии, который незаконно возил соотечественников через Украину в Евросоюз, - Госпогранслужба. ФОТО

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении гражданину Индии, который организовал канал незаконной миграции своих соотечественников через Украину в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители выяснили, что подозреваемый уверял потенциальных нелегалов в способности за щедрое денежное вознаграждение обеспечить легальный транзит через Украину и трудоустройство в ЕС. Впоследствии он организовывал подготовку фиктивных заявлений, приглашений, предоставление документов в консульство Украины в Индии с целью оформления виз, бронирование отелей", - указывается в сообщении.

Нелегалы направлялись сначала в Киев, а после в западные области Украины для незаконного пересечения границы.

"Преступную схему пограничники разоблачили в июне 2020 года. Причастность иностранца в преступной деятельности установили в ходе досудебного расследования, которое проводили оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда совместно со следователями Слободского ОП ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры", - сообщают в Госпогранслужбе.

Гражданину Индии сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Судья Коминтерновского районного суда г. Харьков избрал в отношении индийца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслета).

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