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Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

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Водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

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"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю такси грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция 01
Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция 02

Напомним, ДТП в Киеве произошло сегодня утром на Окружной дороге. При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авария произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем из-за переработки.

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Топ комментарии

  • Скайхок Дуглас
    Почему именно Уберу.
    Они все работают без каких-либо норм.
  • Ярослав Викторович
    В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
  • Степан Иванов 8d06009e
    Открою секрет:
    Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

    Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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