Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют. ФОТОрепортаж

Злоумышленник, стрелявший в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Правоохранителя доставили в больницу, сейчас ему проводят оперативное вмешательство. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений", - сказано в сообщении.

Напомним сегодня ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега стрелял в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек.

"С правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием и ранее был судим за совершение убийства и разбоя. Стреок и его сообщники - жители Хмельницкой области", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

Также сообщается, что с места событий изъяты два пистолета с признаками переработки, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.

"Такой "набор" может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Эта информация тщательно проверяется", - добавили в полиции.

















Фото: Нацполиция/Facebook