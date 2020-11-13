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Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют. ФОТОрепортаж

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Злоумышленник, стрелявший в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Правоохранителя доставили в больницу, сейчас ему проводят оперативное вмешательство. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений", - сказано в сообщении.

Напомним сегодня ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега стрелял в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 01

"С правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием и ранее был судим за совершение убийства и разбоя. Стреок и его сообщники - жители Хмельницкой области", - сообщили в полиции.

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Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 02

Также сообщается, что с места событий изъяты два пистолета с признаками переработки, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 03

"Такой "набор" может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Эта информация тщательно проверяется", - добавили в полиции.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 04
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 05
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 06
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 07
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 08
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 09
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 10
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 11
Фото: Нацполиция/Facebook

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 12

Топ комментарии

  • Панас Стець
    всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
  • Василий СПРУТ
    Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
  • Dmitry Begemotovich
    Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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