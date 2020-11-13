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"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж

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Завтра в Украине начинает действовать карантин выходного дня. В трех областных центрах протестуют против этого ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, под зданием Харьковской ОГА проходит митинг предпринимателей против карантина выходного дня, сообщает издание "Объектив".

Люди вышли на протест с плакатами "Нет карантину выходного дня", "Имею право работать", "Нас уже закрылось 40%". Протестующие пришли под здание областной госадминистрации и планируют пойти подздание главного управления полиции. 

По словам митингующих, от власти нет никакого компенсирования. Поэтому некоторые уже увольняют персонал.

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Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 01
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 02
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 03
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 04

Фото: протест в Харькове

Кроме того, протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает "Центр черкасских медиа". Люди вышли под стены городского совета.

Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: "Гетманцев - не путай! Малый бизнес с крупными сетями", "Право на труд", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и тому подобное.

Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 05

Фото: протест в Черкассах

Также в Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент". Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы.

Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.

Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 06
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 07
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 08
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 09
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 10
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 11
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 12
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 13
Почему только мы: в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня 14

Фото: протест в Ивано-Франковске

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