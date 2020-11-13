Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим. ФОТОрепортаж

У злоумышленников, которые открыли сегодня рано утром стрельбу в Киеве, было оружие и гранаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня на рассвете во время задержания патрульный получил три огнестрельных ранения. Нарушитель осуществил три выстрела, которые могли стоить жизни полицейского. Патрульная работа связана с множеством рисков, которые могут ожидать нас где угодно и когда угодно. Каждый вызов, проверка подозрительных лиц или даже остановка авто за нарушение ПДД, как было в этот раз, могут стать фатальными", - подчеркнул Билошицкий.

Замначальника Департамента патрульной полиции рассказал, что около 4 утра на улице Героев Космоса в Киеве патрульные Анатолий Жовновский и Виталий Тафийчук остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. В салоне находились трое мужчи, которые заметно нервничали.

"Когда инспекторы обращаются к пассажирам - они внезапно выбегают из машины и убегают. Патрульные за ними. Во время преследования один из беглецов осуществляет три выстрела в патрульного. Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие. На помощь приехал еще один экипаж - Дарья Лебедь и Артур Бондарь. Все трое задержаны. Им не удалось убежать далеко. У одного из них обнаружили пистолет "ПМ" (вероятно ...), и гранаты. Один находится в международном розыске по ч.1 ст.263 УК, другой - ранее привлекался к ответственности по ст. 263 УК. Можно только догадываться, какими были их намерения и куда направлялось это авто. Рискуя своей жизнью, патрульные помешали им осуществить задуманное", - подчеркнул Билошицкий.

Патрульного с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали. Сейчас продолжается операция.

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