Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из секторов ОП ГУ Нацполиции в Одесской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 40-летний полицейский требовал деньги за непринятие мер реагирования на допущенные нарушения в хозяйственной деятельности и непривлечение к ответственности. Полицейский установил цену - 2 000 гривен за 1 тонну спиртосодержащей вещества", - говорится в сообщении.

Так, 21 октября чиновник получил 10 тыс. гривен за закрытие материалов проверки в отношении сообщений о возможном хранении большого количества спирта и фальсифицированной водки, а также дальнейшего нереагирования на возможные нарушения в хозяйственной деятельности.

12 ноября следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины - после получения 40 тыс. гривен за нереагирование работниками полиции в Одесской области на перевозку спиртосодержащего вещества, которое предназначалась для изготовления зимнего автомобильного омывателя стекла.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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