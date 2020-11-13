Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности. ВИДЕО+ФОТО

Пророссийский блогер Анатолий Шарий озвучил фейковую информацию о том, якобы больной коронавирусом президент Зеленский фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фото было сделано еще в 2016 году.

Об этом в Telegram пишет бывший журналист Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Пророссийский блогер и глава партии самого себя Шарий разогнал на многомиллионную аудиторию фейк о том, что президент Зеленский во время лечения коронавируса фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фотография Зеленского с врачами была сделана… в 2016 году в Израиле", - говорится в сообщении.

По словам Лещенко, сегодня он опубликует "призыв к новой американской администрации Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube за целенаправленное распространение лжи и подрыв основ демократии с применением инструментов социальных сетей".

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