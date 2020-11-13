На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных "авторитетов", - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области полиция задержала двух криминальных "авторитетов", которые скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений. Один вместе со своим сообщником похитил и пытал мужчину до смерти на территории Запорожской области, а второй - совершил разбойное нападение на Ривненщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

В начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина и сообщила, что неизвестный ворвалася в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После чего последний больше домой не вернулся.

Как выяснилось, с целью получения средств 55-летний криминальный "авторитет" организовал похищение 40-летнего мужчины. Помогал ему реализовывать преступный план 30-летний житель Запорожья. Последний ворвался в квартиру потерпевшего и, угрожая оружием, заставил его покинуть помещение. В дальнейшем фигуранты вывезли мужчину на берег реки. После неудачных попыток получить от родственников деньги за его возвращение, в течение нескольких часов избивали и издевались над жертвой. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело погибшего в другое место - лесопосадку, где спрятали.

Уже через несколько дней после похищения полицейским удалось установить место нахождения сообщника организатора преступления и провести его задержание, а организатора - криминального "авторитета" - объявили в розыск.

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Второй криминальный "авторитет", 26-ти лет, находился в розыске за разбойное нападение. Он и его подельники напали на двух местных жителей, и с применением оружия и физической силы, отобрали деньги и личные вещи.

Общим усилиями правоохранители установили место нахождения разыскиваемых - база отдыха на территории Сарненского района.

Сегодня, 13 ноября, была проведена спецоперация по задержанию злоумышленников.

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