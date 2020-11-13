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Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО

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Три патрульных катера типа "Айленд", которые будут поставлены в Украину в следующем году, будут оснащены боевыми модулями и оборудованием американского производства. Уже принятые в боевой состав национального военного флота катера "Старобельск" и "Славянск" пройдут модернизацию и перевооружение на украинском предприятии.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 01

"Сейчас в городе Балтимор в США завершается процесс технического обновления еще трех катеров этого проекту, которые поступят в состав флота в следующем году. Их доставят в Украину морским путем. В настоящее время в Соединенных Штатах работают три офицера ВМС Украины, которые занимаются непосредственно сопровождением ремонтных работ на этих катерах", - отметил Радчук.

Уже принято решение о дополнительном усилении их боевых возможностей. Определены американские предприятия-подрядчики, которые должны обеспечить эти катера дополнительным вооружением, оборудованием и техническими средствами. Есть высокая вероятность, что катера поступят в Украину уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства, сообщил офицер.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 02

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Также принято решение о проведении мероприятий по технической модернизации и перевооружению патрульных катеров "Старобельск" и "Славянск" на украинских предприятиях. Предполагается установки на катерах артиллерийских систем, находящихся на вооружении Военно-Морских Сил Украины. Планируем оснастить их современным оборудованием по выявлению целей и предоставления целеуказания на применение оружия. Дополнительно установим систему пассивной защиты и другие важные корабельные системы.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 03

"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать, поскольку катера уже построены и полностью готовы к применению. Кто был на "Айленде", знает, что не так легко найти на катере дополнительное место для оператора или комендора боевой установки. 

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 04

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Поэтому, окончательное решение будет за командованием ВМС ВС Украины, но оно будет сформировано на основании предложений сотрудников конструкторского бюро, которые будут разрабатывать проект технического задания на модернизацию этих катеров", - рассказал Радчук.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
    новая система питания для Армии, сорвана..
    ГОЗ за год сорван..
    бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
    спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
  • Сергей Исаев 40904e12
    Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
  • Шрек Баблокат
    75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
    и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
    а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
    и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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