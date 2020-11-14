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Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове. ФОТОрепортаж (обновлено)

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На организатора мероприятия сотрудники Галицкого отдела полиции составили протокол об административном правонарушении.

13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).

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Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 01
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 02

Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий.

Как пишет Zaxid.net, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил в ночном клубе Malevich, что на ул. Черновола, 2. На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

Как сообщает местная журналистка Настя Абрамец, которая присутствовала на концерте, в масках были лишь около 10 процентов посетителей. Она также опубликовала переписку с представителями клуба, которые уверяли, что все карантинные нормы будут соблюдены.

Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 03
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 04
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 05
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 06

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це жарт такий, що за минулої влади дороги не будували? А погуглити про кілометра збудованих доріг при минулі владі - важко?
  • Привет
    Дороги строили и при предыдущей власти...за деньги которые для этого были предназначены...а зеленое стадо строит дороги за деньги которые предназначены для борьбы с короновирусом..
    Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
  • Игорь Ермоленко.
    Ну вообще правильно сделали, там наверняка битком народу было. Не время сейчас для концертов и танцев в клубах.
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