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Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция. ФОТО

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Люди ходят по пешеходному переходу.

Предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский из-за карантина. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас перекрыта трасса Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - рассказала Алла Ващенко.

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Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция 01

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Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Что эти зебилы хотят от водителей?
  • Имярек
    Ребьяти! Неподалік від Житомирщини є Київщина, а там є такий об'єкт як Феофанія. Акція під її стінами буде значно дієвішою, особливо з покришками.
  • Гыг с Вами
    говорят янучара тупым был Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 3213.мудрый нарит сумел побить собственный рекорд по тупизне выбора керманыча.



    Половец Петков

    В 2012 году Янукович заказал Квартал и Зеленского к себе домой на какой-то праздник.Он хотел,чтобы не было сценария, но ему сказали-Вова работает ТОЛЬКО по УТВЕРЖДЕННОМУ сценарию.

    Вова не умеет импровизировать,он тупой.

    Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 894
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