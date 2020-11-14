Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция. ФОТО
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Люди ходят по пешеходному переходу.
Предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский из-за карантина. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас перекрыта трасса Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - рассказала Алла Ващенко.