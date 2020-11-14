Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю такси, который въехал в остановку общественного транспорта в Святошинском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца водителю такси, который утром 13 ноября совершил ДТП, в результате чего погибли два человека, передает Цензор.НЕТ.

"Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, водитель службы такси, управляя автомобилем "Hyundai", не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Водителя такси задержали.