Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать". ФОТОрепортаж

В Ривне предприниматели, которых касаются ограничения карантина выходного дня, вышли на протест.

Собрались на акцию предприниматели, которым, согласно решению правительства о карантине выходного дня, по субботам и воскресеньям на протяжении ноября работать запретили или, как заведениям питания, позволили работать, только выдавая клиенту еду с собой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне .

Также представители нескольких ривненских ТРЦ публично обратились к мэру с просьбой признать решение правительства таким, что принесет больше вреда, чем пользы. В обращении, которое обнародовал руководитель ТРЦ "Злата Плаза" Александр Оверчук, отмечают, что ряд других городов уже так поступил.

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"Сегодня ТРЦ - это образец соблюдения всех карантинных правил независимо от дня недели и времени года! Не просим помощи - требуем не мешать!!!", - написал Оверчук.

Участники акции прошлись маршем к горисполкому. Они хотят, чтобы к ним вышел или мэр, или секретарь, поскольку считают, что местная власть может и должна это решить - позволить им торговать, как это сделали в других городах.

Предприниматели подписывают обращение к городскому голове с требованием защитить их конституционное право на труд. Такое обращение они отправят и в областной совет.

"Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери предпринимателей от закрытия торговых точек на выходные ставят нас на грань закрытия. Поэтому мы требуем от местных властей не допустить дискриминационных ограничений и защитить наше конституционное право на труд. Требуем обеспечить нам возможность работать в выходные дни и не препятствовать в этом", - говорится в обращении.

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К участникам вышел заместитель руководителя полиции Ривне Иван Телига и сообщил, что правоохранители, начиная со вчерашнего дня, 13 ноября, с 22 часов, мониторят заведения общественного питания. Четыре из них работали ночью, какие именно - не назвал.











