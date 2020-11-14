Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла. ФОТО

Мужчина на автомобиле въехал в столик у продуктового магазина. Когда к нему подошли патрульные, водитель улегся на двух передних сиденьях и сделал вид, что спит.

Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около 4 утра. Патрульные увидели, как автомобиль наехал на столик у продуктового магазина.

"Инспекторы решили проверить, все ли с водителем в порядке. Когда они подошли к автомобилю, то заметили, как водитель переместился по салону и начал делать вид, что спит", - сказано в сообщении.

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Когда мужчина убедился, что уходить полицейские не собираются, он все же открыл дверь салона.

"Патрульные почувствовали резкий запах алкоголя, а возле водителя лежала почти пустая бутылка игристого вина", - отметили в полиции.

41-летний мужчина был явно пьян, но проходить тест на алкоголь отказался.

Полицейские составили протокол о вождении в пьяном виде.

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