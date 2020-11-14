Столичные сотрудники рыбоохраны занимались браконьерством на Черниговщине. ФОТО

Госинспектор рыбоохраны и сторож одного из ее объектов на служебном авто отправились на незаконную охоту в Черниговской области. У них обнаружили тушу бобра, лосиное мясо и 80 голов рыбы, и теперь могут посадить на 5 лет.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Для вывоза своей браконьерской добычи с мест охоты в Чернигов сообщники использовали служебную машину марки "УАЗ". При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа черниговской полиции обнаружила и изъяла из салона автомобиля тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным. … Также у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъято более 80 голов рыбы, тоже добытой браконьерским образом", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли производство по ст. 248 (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

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