46-летняя полицейская умерла от коронавируса в Ивано-Франковске. ФОТО

Подполковник полиции Зоряна Горчак боролась с вирусом три недели, но скончалась от осложнений.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Ей было всего 46 лет, без мамы остались 12-летний и 26-летний сыновья, а без жены - муж. У Зоряны было много планов, она всегда умела поддержать коллег добрым словом и уместным советом. Мудрая, опытная и улыбающаяся - именно такой мы ее запомним", - сказано в сообщении.

Зоряна Горчак начала службу в органах внутренних дел в 2004 году, будучи курсанткой. В последнее время занимала пост старшего инспектора по особым поручениям отдела режима и технической защиты информации ГУНП в области.

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"Полицейская боролась с коронавирусной инфекцией в течение трех недель и, к сожалению, от осложнений ее сердце остановилось в реанимационном отделении медучреждения", - добавили в полиции.