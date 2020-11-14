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Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж

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Работающие на рынке "Киевский" предприниматели перекрывали ул. Академика Глушко. Они требовали, чтобы им разрешили работать вопреки введенному правительством карантину выходного дня.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам протестующих, примерно в 14:30 к ним подошли неизвестные люди, которые не сказали, какую организацию представляют, и начали требовать уплату штрафа в размере 17 тыс. гривен. После этого предприниматели закрыли свои контейнеры и вышли на акцию протеста.

Они ходили туда-сюда по пешеходному переходу около рынка, не давая проехать автомобилям. На дороге из-за этого образовалась большая пробка.

Акция длилась около получаса. После этого предприниматели разошлись.

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Фото издания "Думская"

Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 01
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 02
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 03
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 04
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 05
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 06

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  • Лариса fb3d953c
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