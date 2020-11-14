"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог. ДОКУМЕНТ
Документ предоставили Бабелю источники во фракции, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на упреки Уманского предлагается отвечать обвинением в некомпетентности, поскольку "профессиональный экономист", который дважды был министром финансов, "должен знать, как финансируется Укравтодор".
Отмечается, что бывший министр и сотрудник ОП неправильно указал бюджет "Укравтодора" на 2020 год и путает источники его финансирования.
Также "слугам народа" советуют говорить, что тезис о "дорожном картеле" неоднократно опровергался, и все торги проводятся открыто, поэтому их можно легко контролировать, а тезис о лишних 35 млрд выводится исключительно из "манипуляции" Уманского.
Напомним, экс-министр финансов Зеленского Игорь Уманский заявил, что деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".