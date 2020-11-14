Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла комвзвода батальона "Кривбасс" Андрею Лихогруду установили в Днепре. ФОТОрепортаж

На фасаде здания общеобразовательной школы № 17 в Днепре установили мемориальную доску командиру взвода 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" Андрею Лихогруду, погибшему 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла.

Об этом говорится в материале местного издания "34 канал", сообщает Цензор.НЕТ.

"14 ноября на фасаде школы №17 на улице Клочко установили мемориальную доску в честь погибшего бойца батальона "Кривбасс" - выпускника этой школы. Друзья, сослуживцы, учителя и ученики школы пришли почтить память героя. Все присутствующие почтили память погибшего бойца минутой молчания", - отмечается в сообщении.

Андрей Григорьевич Лихогруд родился 27 июля 1971 года. Служил старшим лейтенантом, командиром взвода 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29 августа 2014 года в районе села Новокатериновка Старобешевского района Донецкой области во время выхода из Иловайского котла по "зеленому коридору". 2 сентября 2014 года тело погибшего военнослужащего вместе с телами 87 других погибших бойцов были привезены в запорожский морг, где его опознали побратимы и родственники. Похоронили Андрея Лихогруда в пгт Юбилейное Днепропетровской области.

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