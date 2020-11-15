Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД. ФОТОрепортаж

Украинские дипломаты нашли в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Оригинал ратификационной грамоты за подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей. Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отпечатком большой государственной печати", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Османском архиве, который насчитывает более 90 миллионов документов, есть огромный пласт украинистики - десятки тысяч документов.

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"Внезапно заметив в списке информацию о Брест-Литовском договоре, дипломаты сразу же запросили оцифрованные версии уникальной находки. И буквально в тот же день их получили", - уточнили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что украинские исследователи будут изучать найденные документы, экземпляры которых в Украине не сохранились, и продолжат сотрудничество с Турцией.









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Напомним, Брест-Литовский мирный договор подписали в 1918 году Украинская Народная Республика с одной стороны и Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария с другой. Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Его подписали 27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске. Заключение этого соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства - подписавшей стороны. На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и период "первой украинской независимости" закончился.