Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя. ФОТО
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Водители легковых автомобилей Mercedes Benz ML и ВАЗ погибли в ДТП возле райцентра Дрогобыч.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтичи возле Дрогобыча.
Столкнулись автомобили Mercedes Benz ML под управлением 53-летнего жителя Рыхтичей и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.
Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.