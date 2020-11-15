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Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя. ФОТО

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Водители легковых автомобилей Mercedes Benz ML и ВАЗ погибли в ДТП возле райцентра Дрогобыч.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтичи возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили Mercedes Benz ML под управлением 53-летнего жителя Рыхтичей и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 01
Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 02

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Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 03

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Топ комментарии

  • Олег Куницин
    В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
  • Uhbif
    нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
    машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
    Ожидаемый результат:
    1. снижение смертности от ДТП
    2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
    3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
    ....

    а почему бы и нет?
    с ковидом же так борятся...?!
  • Порохобандерівець
    Воділа мерса не пристебнутий був.
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