Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", - сказано в сообщении.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции Украины для выяснения всех обстоятельств дела.