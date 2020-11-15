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Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

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В Чернобыльской зоне с металлоискателями задержаны трое киевлян, у одного из них изъят травматический пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

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Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции Украины для выяснения всех обстоятельств дела.

Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 01
Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 02
Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 03

Топ комментарии

  • Виктор Стеценко 216e0192
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  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Не смогли пройти первый уровень.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    да не трогайте вы пацанов они просто С.Т.А.Л.К.Е.Р.И 2 заждались уже,впрочем как и я
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