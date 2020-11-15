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На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Силовики начали задерживать людей в Минске у метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста "Марш сильных".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ряд СМИ.

"Силовики применили слезоточивый газ против людей на Пушкинской. Задержания продолжаются все время, но люди продолжают собираться там", - говорится в сообщении "Радыё Свабода".

Уточняется, что во дворах возле станции метро также начались "хапуны" (задержания). Активисты в некоторых случаях пытаются отбивать задержанных.

Кроме того есть информация о применении светошумовых гранат.

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На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 01
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 02
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 03

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Задержания также начались и в регионах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бресте.

На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 04
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 05
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 06

Задержания в Могилеве

По данным правозащитного центра "Вясна" на 13:15, в Беларуси задержаны более ста человек.

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В Беларуси на 15 ноября запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.

Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
  • Утилизация ватников
    Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
  • Шрек Баблокат
    Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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