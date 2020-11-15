На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики начали задерживать людей в Минске у метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста "Марш сильных".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ряд СМИ.

"Силовики применили слезоточивый газ против людей на Пушкинской. Задержания продолжаются все время, но люди продолжают собираться там", - говорится в сообщении "Радыё Свабода".

Уточняется, что во дворах возле станции метро также начались "хапуны" (задержания). Активисты в некоторых случаях пытаются отбивать задержанных.

Кроме того есть информация о применении светошумовых гранат.

Читайте также: Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Читайте также: Тихановская объявила "народный трибунал" Лукашенко







Смотрите также: Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВИДЕО

Задержания также начались и в регионах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бресте.







Задержания в Могилеве

По данным правозащитного центра "Вясна" на 13:15, в Беларуси задержаны более ста человек.

Смотрите также: Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО

В Беларуси на 15 ноября запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.