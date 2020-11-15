На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ряд СМИ.
"Силовики применили слезоточивый газ против людей на Пушкинской. Задержания продолжаются все время, но люди продолжают собираться там", - говорится в сообщении "Радыё Свабода".
Уточняется, что во дворах возле станции метро также начались "хапуны" (задержания). Активисты в некоторых случаях пытаются отбивать задержанных.
Кроме того есть информация о применении светошумовых гранат.
Задержания также начались и в регионах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бресте.
Задержания в Могилеве
По данным правозащитного центра "Вясна" на 13:15, в Беларуси задержаны более ста человек.
В Беларуси на 15 ноября запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.