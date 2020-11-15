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Сотрудники рынка протестуют в Виннице. ФОТОрепортаж

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Торговцы винницкого муниципального рынка устроили акцию протеста. Они требуют отменить решение о карантине выходного дня и разрешить им работать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкий "33 канал".

Участники акции протеста заявляют, что рынок и так находится на грани выживания, и требуют восстановить его работу.

Если их требования не будут выполнены, люди угрожают перекрыть соседнюю улицу и движение трамваев.

"Сегодня протестуем здесь. Завтра поможем перекрыть дорогу в Стрижавке и выйдем под городской совет. Мы хотим работать!", - заявил участник акции, бывший депутат горсовета Дмитрий Уманец.

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Топ комментарии

  • OA
    Ничего, держитесь, недолго этому шабашу Слуг Народных осталось: на следующей неделе (надеюсь), соберется Рада, вынесут недоверие правительству - и снесут Шмыгаля со Степановым и прочими Ляшко.
    А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?

    P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
    Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
  • OA
    Ну ведь Вы же понимаете, что все покупатели должны пойти только в сетевые магазины (сети дружков и родственников ОПГ Квартал 95)?
    Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
    Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
    Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
  • Шрек Баблокат
    рынки закрыть!.. "АТБ" форева))
    Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 9333
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