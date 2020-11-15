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В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж

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В пункте пропуска на линии разграничения между Молдовой и оккупированным Приднестровьем произошли столкновения из-за того, что из Приднестровья массово подвозят людей для участия в голосовании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Point.md.

На пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать "организованном подвозу граждан ПМР".

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в столкновения пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между враждующими группами.

Также на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

В Молдове в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие поддержанный Партией социалистов действующий президент Игорь Додон и проевропейский кандидат - лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 01
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 02
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 03
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 04
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 05
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 06
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 07
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 08
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 09

Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Наглядный пример интеграции Украины в ОРДЛО.
  • Bogdan_
    этот пример был ещё в 2016 году. Молдоване выгоняли "барыг и евроворов" и выбирали себе бубочку-додона.
    Мудрый украинский нарид предупреждали и ставили в пример развитие событий в Молдове. Мудрый нарид решил, что он нелох и наша бубочка будет не такой.
  • Утилизация ватников
    "Избирателей" прямо на кацапских военных грузовиках подвозят. Этого же хотят и Зеленский с Ермаком, активно впаривая украинцам огрызок Донбасса на кацапских условиях.
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