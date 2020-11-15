Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО
Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла около 5:30 в Белгород-Днестровском районе.
Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.
Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров - транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.