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Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО

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Утром воскресенья, 15 ноября, на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего на месте погиб один человек, а второй скончался в больнице.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла около 5:30 в Белгород-Днестровском районе.

Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.

Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров - транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

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Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы 01
Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы 02

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Трасса Одесса Рени сложная

    Двухполосная проходит через населённые пункты
    И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
    Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

    А дороги то всего 200 км.
    Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
  • Sophia-Maria Duglass
    И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
    Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
    А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
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