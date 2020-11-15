Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО

Утром воскресенья, 15 ноября, на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего на месте погиб один человек, а второй скончался в больнице.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла около 5:30 в Белгород-Днестровском районе.

Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.

Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров - транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

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Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.