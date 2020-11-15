Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря. ФОТО

В Тернополе ресторан "Лелива" и частный клуб "Лысый" в субботу, несмотря на карантин выходного дня, работали и обслуживали клиентов. Открыты заведения и сегодня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Владелец заведений Тарас Ковальчук накануне введения карантина выходного дня решил переименовать их в трапезную и храм основанной им религиозной организации "Братство лысых". Вчера при входе в ресторан, в частности, можно было увидеть табличку "Трапезная братства лысых".

Обогреватели на террасе перед заведением Ковальчук в шутку называет "священным огнем", клиентов – прихожанами, постоянные посетители в ответ в шутку называют его пастором.

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По словам Ковальчука, вчера в его заведения приходили правоохранители.

"Мы им объясняли, что соблюдаем ограничения, обусловленные для религиозных организаций. Они с юмором это воспринимали. Понимают, что мы должны прибегать к таким абсурдным вещам только из-за того, что власти нас не слышат, Кабмин продуцирует решения, противоречащие Конституции. При этом мы видим двойные стандарты. Почему разрешили работать рынкам, где значительно больше скопления людей, чем в наших заведениях, если действительно хотели разорвать цепочку заболеваний?", – удивляется Ковальчук.

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По его словам, по состоянию на 21:00 протоколов в отношении его заведений не составляли.

"Но приходили нацгвардейцы, они просто фиксировали, что заведение работает. Не исключаю, что потом уже передадут эти акты участковым, а те уже позже придут составлять протоколы. Потому что, если бы они начали это делать вчера, то под областное управление полиции на акцию протеста вчера в обеденное время пришло бы значительно больше предпринимателей, а не до двадцати. А так у них пока стратегия не поднимать градус напряжения", – считает Ковальчук.

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Он пояснил, что пикетировали вчера именно полицию, так как, по убеждению предпринимателей, правоохранительная система должна реагировать на то, что решение Кабмина противоречит Конституции, которая гарантирует право на труд.