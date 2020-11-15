Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского. ФОТО

На Ивано-Франковщине полицейские задержали злоумышленника, который нанес сотруднику полиции телесные повреждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство, за содеянное задержанному грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Так, 14 ноября в 21:30 патрульные Косовского отдела полиции остановили автомобиль Iveco за нарушение правил дорожного движения. При общении с полицейскими 25-летний водитель, житель района, имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Через некоторое время приехали знакомые водителя, которые вели себя агрессивно, препятствовали работе правоохранительных органов и пытались забрать водителя с места происшествия. В какой-то момент нарушитель подошел к полицейскому и ударил его в лицо, после чего он и его знакомые скрылись.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и вспомогательные экипажи. В течение часа правоохранители установили местонахождение хулигана и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина был пьян - 1,29 промилле. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению хулиганских действий.

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В результате инцидента 29-летнему полицейскому причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба мягких тканей, подкожных кровоизлияний правой ушной раковины, ссадин лобной области головы.