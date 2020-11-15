Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба. ФОТОрепортаж

В Киеве 15 ноября мобильные группы проверили соблюдение карантина 1535 субъектами хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"В столице в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами с участием специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования. В частности, 352 предприятия общественного питания, 345 объектов по реализации продовольственных товаров, 670 - непродовольственных товаров, 32 агропродовольственных рынка, 15 непродовольственных рынков, 35 парикмахерских и салонов красоты, 58 спортзалов и фитнес-центров, 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности (кинотеатры, музеи, выставочные мероприятия)", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) за несоблюдение карантинных ограничений. Из них непосредственно работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составлено 24 протокола, совместно с представителями Главного управления Нацполиции в Киеве - 29, совместно с "Громадською вартою" - 2.

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Среди проверенных субъектов хозяйствования - фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они сегодня не работают - были закрыты, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.









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Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".