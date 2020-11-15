Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%, - ЦИК. ТАБЛИЦА

По состоянию на 20:00 средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отмечается в сообщении.

При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.

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В ЦИК напомнили, что сведения о явке носят неофициальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте.

Также в ЦИК предложили сравнить явку на повторных выборах с показателями для голосования 25 октября - тогда на участки пришли 36,88% избирателей.

По данным гражданской сети ОПОРА, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 23,9%.

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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