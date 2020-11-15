День голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса, - замглавы Нацполиции Фацевич. ИНФОГРАФИКА

Полицейские 15 ноября начали семь уголовных производств и составили четыре административных протокола. За сутки зарегистрировано 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области - 35, 27 - в Херсонской, 20 - в Киевской, 9 - в Донецкой, 8 - в Сумской, 6 - в Волынской и 5 - в Хмельницкой областях.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств. Все участки закрылись, начался процесс подсчета голосов", - сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

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По результатам проведенных проверок составлено по два административных протокола по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП в Херсонской и Одесской областях.

Также в течение суток в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств: 3 - ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области); 1 - ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области); 1 - ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (в Киевской области); 1 - ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области); 1 - ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Донецкой области).

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Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходил в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.