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На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата. ИНФОГРАФИКА

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Заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона.

Об этом он сообщает в Facebook со ссылкой на параллельный подсчет голосов предвыборного штаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Штабом Игоря Колыхаева обработано 100% протоколов. Уверенную победу одержал Игорь Колыхаев. За него проголосовало 65,13%. За его оппонента вдвое меньше - 34,87%. Результаты совпадают с данными экзит-пола. В Херсоне за кандидатов в мэры проголосовало 52225 херсонцев (за исключением тех, кто испортил бюллетень)", - говорится в посте.

На выборах мэра Херсона побеждает нардеп За майбутнє Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата 01

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На выборах мэра Херсона побеждает нардеп За майбутнє Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата 02

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходил в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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Топ комментарии

  • Propan
    Главное что не Сальдо победил,то ватник органический и вор . Колыхаев компромиссная фигура на фоне подонка Сальдо.
  • Павло ШОвте
    На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата - Цензор.НЕТ 85
  • Борис Дородный 1bb0013f
    6 полных календарных лет войны, правды, вранья, дебилизма, 13 тысяч погибших, состояние войны продолжается, страна качается всё крепче---и всё коту под хвост по части выборов на местах! Ну нигде не произошло осмысление реальное---ну ни где! Ведь так! Кто молод---валите. Хуже не будет при любом выборе географическом.
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