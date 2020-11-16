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Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На площади Конституции, под зданием Верховной Рады, проходит предупредительная акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений и фискализации.

Об этом сообщает корреспондпент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Требование митингующих: отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

"У нас два ключевых требования: нет - карантину, и нет - драконовской фискализации микробизнеса", - заявили организаторы акции протеста во время выступления со сцены.

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Митингующие установили сцену, держат национальные флаги и флаги с надписью "SaveФОП", плакаты со своими требованиями.

Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 01
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 02
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 03
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 04
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 05
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 06
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 07
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 08
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 09
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 10
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 11
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 12
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 13
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 14
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 15
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 16
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 17
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 18
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 19
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 20
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 21
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 22
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 23
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 24
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 25
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 26
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 27
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: Власть убивает наш бизнес 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Хм e927b159
    Ну шо, зробили себе разом?!
  • Vitaly Ytsuken
    И самое смешное, что многие из этих "ФОПов", голосовали за "зе-манду"... Помню у нас радовались, что наконец то не Порошенко!
  • Олександр Дніпро
    Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес" - Цензор.НЕТ 7734
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