Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Конституции, под зданием Верховной Рады, проходит предупредительная акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений и фискализации.

Об этом сообщает корреспондпент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Требование митингующих: отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

"У нас два ключевых требования: нет - карантину, и нет - драконовской фискализации микробизнеса", - заявили организаторы акции протеста во время выступления со сцены.

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Митингующие установили сцену, держат национальные флаги и флаги с надписью "SaveФОП", плакаты со своими требованиями.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ