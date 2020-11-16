Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На площади Конституции, под зданием Верховной Рады, проходит предупредительная акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений и фискализации.
Об этом сообщает корреспондпент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Требование митингующих: отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.
"У нас два ключевых требования: нет - карантину, и нет - драконовской фискализации микробизнеса", - заявили организаторы акции протеста во время выступления со сцены.
Митингующие установили сцену, держат национальные флаги и флаги с надписью "SaveФОП", плакаты со своими требованиями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ